В СБУ отрицают, что сотрудник НАБУ Магамедрасулов был задержан из-за Миндича
Служба безопасности Украины отрицает, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный УП
Дословно: "В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, касающаяся задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, будто данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а из-за политических мотивов.
Все слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности".
Детали: В СБУ настаивают, что их расследование установило, что Магамедрасулов "имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)".
"В этом контексте выглядят как минимум странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не Дагестаном и "не замечают" доказательства, в том числе аутентичные записи аудио разговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально", - заявили в ведомстве.
Предыстория:
- Собеседники УП в антикоррупционных органах, чьи слова упоминаются в тексте "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?", сообщили, что задержанный и арестованный чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
- 21 июля СБУ проводила ряд обысков и задержаний, касающихся работы НАБУ и САП. Так, был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- В СБУ и ОГП тогда заявили, что он "выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли".
- В Киеве 22 июля суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
- По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".