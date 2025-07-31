В СБУ отрицают, что сотрудник НАБУ Магамедрасулов был задержан из-за Миндича

Служба безопасности Украины отрицает, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный УП

Дословно: "В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, касающаяся задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, будто данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а из-за политических мотивов.

Реклама:

Все слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности".

Детали: В СБУ настаивают, что их расследование установило, что Магамедрасулов "имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)".

"В этом контексте выглядят как минимум странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не Дагестаном и "не замечают" доказательства, в том числе аутентичные записи аудио разговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально", - заявили в ведомстве.

РЕКЛАМА:

Предыстория: