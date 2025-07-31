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В СБУ отрицают, что сотрудник НАБУ Магамедрасулов был задержан из-за Миндича

Александр ШумилинЧетверг, 31 июля 2025, 14:27
В СБУ отрицают, что сотрудник НАБУ Магамедрасулов был задержан из-за Миндича
Руслан Магамедрасулов в суде. фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины отрицает, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ, предоставленный УП

Дословно: "В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, касающаяся задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, будто данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а из-за политических мотивов.

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Все слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности".

Детали: В СБУ настаивают, что их расследование установило, что Магамедрасулов "имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)".

"В этом контексте выглядят как минимум странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не Дагестаном и "не замечают" доказательства, в том числе аутентичные записи аудио разговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально", - заявили в ведомстве.

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Предыстория:

  • Собеседники УП в антикоррупционных органах, чьи слова упоминаются в тексте "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?", сообщили, что задержанный и арестованный чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
  • 21 июля СБУ проводила ряд обысков и задержаний, касающихся работы НАБУ и САП. Так, был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
  • В СБУ и ОГП тогда заявили, что он "выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли". 
  • В Киеве 22 июля суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".

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