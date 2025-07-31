В СБУ заперечують, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча
Служба безпеки України заперечує, що затримання та арешт співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулись через політичні мотиви.
Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий УП
Дослівно: "Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви.
Усі чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності".
Деталі: В СБУ наполягають, що їхнє розслідування встановило, що Магамедрасулов "мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)".
"В цьому контексті виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми РФ, оприлюднені СБУ офіційно", - заявили у відомстві.
Передісторія:
- Співрозмовники УП в антикорупційних органах, чиї слова згадуються у тексті "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?" повідомили, що затриманий і арештований посадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- 21 липня СБУ проводила низку обшуків і затримань, що стосувалися роботи НАБУ і САП. Так, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- У СБУ та ОГП тоді заявили, що він "виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі".
- У Києві 22 липня суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".