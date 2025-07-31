В СБУ заперечують, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча

Служба безпеки України заперечує, що затримання та арешт співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулись через політичні мотиви.

Джерело: коментар пресслужби СБУ, наданий УП

Дослівно: "Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви.

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Усі чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності".

Деталі: В СБУ наполягають, що їхнє розслідування встановило, що Магамедрасулов "мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)".

"В цьому контексті виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми РФ, оприлюднені СБУ офіційно", - заявили у відомстві.

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