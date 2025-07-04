Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек
До 26 возросло количество пострадавших в Киеве в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки ночью 4 июля.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко, ГСЧС и Киевская городская прокуратура в Telegram
Прямая речь городского головы Киева: "В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте".
Дополнено: Позже в прокуратуре сообщили, что в столице уже 26 пострадавших.
Детали: В ГСЧС уточнили, что среди раненых 10-летняя девочка.
Оккупанты обстреливали мирных людей и гражданские объекты – пострадали жилые дома, образовательная, медицинская и транспортная инфраструктура.
ГСЧС и полиция продолжают работать на местах ударов.
По словам Кличко, в результате атаки повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева.
"Среди медиков, по информации на это время, раненых нет", – сообщил мэр.
Дополнено: Около полудня в ГСЧС сообщили, что в двух районах столицы продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору конструкций поврежденных домов в результате ночного российского обстрела.
"На местах работают кинологические расчеты, роботизированная и инженерная техника. В общем, более 600 спасателей и около 170 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в службе.
Предыстория:
- С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксировано возгорания и повреждения жилых домов в шести районах города. Предварительно известно о 19 пострадавших.
- В результате ночной атаки России на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.
- Воздушные силы сообщили, что с 18:00 3 июля российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.