Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек

До 26 возросло количество пострадавших в Киеве в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки ночью 4 июля.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко, ГСЧС и Киевская городская прокуратура в Telegram

Прямая речь городского головы Киева: "В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте".

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Дополнено: Позже в прокуратуре сообщили, что в столице уже 26 пострадавших.

Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС уточнили, что среди раненых 10-летняя девочка.

ФОТО ГСЧС

Оккупанты обстреливали мирных людей и гражданские объекты – пострадали жилые дома, образовательная, медицинская и транспортная инфраструктура.

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ФОТО ГСЧС

ГСЧС и полиция продолжают работать на местах ударов.

ФОТО ГСЧС

По словам Кличко, в результате атаки повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева.

Фото из telegram Кличко

"Среди медиков, по информации на это время, раненых нет", – сообщил мэр.

Дополнено: Около полудня в ГСЧС сообщили, что в двух районах столицы продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору конструкций поврежденных домов в результате ночного российского обстрела.

"На местах работают кинологические расчеты, роботизированная и инженерная техника. В общем, более 600 спасателей и около 170 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в службе.

Фото ГСЧС

фото ГСЧС

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