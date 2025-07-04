Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек

Ирина БалачукПятница, 4 июля 2025, 12:40
Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек
Фото ГСЧС

До 26 возросло количество пострадавших в Киеве в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки ночью 4 июля.

Источник: мэр столицы Виталий КличкоГСЧС и Киевская городская прокуратура в Telegram

Прямая речь городского головы Киева: "В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте". 

Реклама:

Дополнено: Позже в прокуратуре сообщили, что в столице уже 26 пострадавших.

 
Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС уточнили, что среди раненых 10-летняя девочка. 

 
ФОТО ГСЧС

Оккупанты обстреливали мирных людей и гражданские объекты – пострадали жилые дома, образовательная, медицинская и транспортная инфраструктура.

РЕКЛАМА:
 
ФОТО ГСЧС

ГСЧС и полиция продолжают работать на местах ударов. 

 
ФОТО ГСЧС

По словам Кличко, в результате атаки повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева. 

 
Фото из telegram Кличко 

"Среди медиков, по информации на это время, раненых нет", – сообщил мэр.

Дополнено: Около полудня в ГСЧС сообщили, что в двух районах столицы продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору конструкций поврежденных домов в результате ночного российского обстрела.

"На местах работают кинологические расчеты, роботизированная и инженерная техника. В общем, более 600 спасателей и около 170 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в службе. 

 
Фото ГСЧС 
 
фото ГСЧС 

Предыстория: 

Киевракетный ударбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский назвал разговор с Трампом самым продуктивным и анонсировал договорённости по ПВО
ФотоВ Одессе взорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия: подозреваемого задержали
Генсек ООН осудил российские удары по Украине и заявил о риске для ядерной безопасности
Любимая газета Трампа призвала вооружить Киев
Украина нанесла удар по заводу в Чувашии, который производит компоненты для российского вооружения
фотоСырский поехал в Харьковскую область, где "есть угроза новых наступлений" РФ
Все новости...
Киев
Конгрессмен-республиканец – Трампу: Путин издевается над вами и Америкой
Во время атаки РФ на Киев уличные собаки вместе с людьми скрывались в метро: трогательные кадры
В результате российской атаки на Киев поврежден консульский отдел посольства Польши
Последние новости
00:48
Рютте: Китай может натравить Россию напасть на НАТО
23:54
футболЛунин остается, Трент уже играет: как трансформируется мадридский "Реал" под руководством Алонсо
23:26
Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США
23:11
Генштаб: Россия за день совершила более 170 атак, больше всего на Покровском направлении
22:42
Возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Киева 4 июля
22:20
Украина получит сотни тысяч дронов благодаря соглашению с американской компанией – Зеленский
22:10
Как поддерживать "огонек" в отношениях на расстоянии? Объяснение специалисту
22:01
Зеленский: Швеция предоставит Украине новый пакет оборонной поддержки
21:51
футболДонецкий "Шахтер" назвал заявку на матч против финского "Ильвеса" в квалификации Лиги Европы
21:43
В Нежине подросток погиб от удара током на железнодорожном вокзале, девушка в реанимации
Все новости...
Реклама:
Реклама: