Трамп: Мы отправим Украине больше оружия

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении.

Источник: Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме

Детали: Отвечая на вопрос журналиста о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США это подтвердил.

Реклама:

Прямая речь Трампа: "Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей".

Детали: Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским правителем Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.

"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным".

РЕКЛАМА:

Предыстория: