Трамп: Мы отправим Украине больше оружия
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении.
Источник: Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме
Детали: Отвечая на вопрос журналиста о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США это подтвердил.
Прямая речь Трампа: "Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей".
Детали: Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским правителем Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.
"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным".
Предыстория:
- 1 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить американского лидера возобновить поставки и продать Украине больше вооружения.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
- 8 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после встреч на высоком уровне между представителями США и Украины, которые состоятся в Риме и Киеве в течение следующей недели.