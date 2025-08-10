Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Путиным только при условии прекращения огня

Лидеры ведущих европейских государств призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с правителем России Владимиром Путиным о завершении войны в Украине только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Источник: совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба

Детали: В своем заявлении европейские лидеры приветствовали усилия Трампа, направленные на достижение мира в Украине, но подчеркнули, что дипломатическое урегулирование должно происходить исключительно на условиях, которые гарантируют защиту ключевых интересов безопасности Украины и Европы, включая предоставление надежных и действенных гарантий, которые позволят Киеву эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Они подчеркнули, что содержательные переговоры могут состояться только "в условиях прекращения огня или существенного снижения интенсивности боевых действий".

Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, продолжая при этом значительную военную и финансовую помощь Украине и сохраняя санкционное давление на Россию.

Они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины, а международно признанные границы не должны изменяться силой.

Дословно: "Мы вновь подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Мы по-прежнему твердо стоим на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и США, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защитит наши жизненно важные интересы безопасности".

Предыстория: