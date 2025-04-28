Путин "поблагодарил" войска КНДР за участие в войне. Госдеп США выразил "обеспокоенность"
Правитель России Владимир Путин вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их. В Государственном департаменте США выразили "беспокойство" и заявили, что военная поддержка РФ со стороны Северной Кореи должна прекратиться.
Источник: вещатель Sky News со ссылкой на представителя Госдепа, "Коммерсант"
Дословно: "Государственный департамент США заявил, что "обеспокоен" "прямым участием" Пхеньяна в войне.
В электронном письме представитель ведомства заявил, что "военное развертывание Северной Кореи в России и любая поддержка, предоставляемая Российской Федерацией (Северной Корее) взамен, должны прекратиться".
В свою очередь, в сообщении Кремля в понедельник говорится, что Путин "поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях против соединений вооруженных сил Украины в Курской области".
Лидер Кремля заявил, что "русский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа", которые "отдали жизнь за Россию, за нашу общую свободу".
Что предшествовало:
- Перед этим лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.
- В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
- Согласно расследованию агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre (OSC), КНДР за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами, что существенно укрепило военные возможности российской армии.
- По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), "Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала".