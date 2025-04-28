Путин "поблагодарил" войска КНДР за участие в войне. Госдеп США выразил "обеспокоенность"

Правитель России Владимир Путин вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их. В Государственном департаменте США выразили "беспокойство" и заявили, что военная поддержка РФ со стороны Северной Кореи должна прекратиться.

Источник: вещатель Sky News со ссылкой на представителя Госдепа, "Коммерсант"

Дословно: "Государственный департамент США заявил, что "обеспокоен" "прямым участием" Пхеньяна в войне.

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В электронном письме представитель ведомства заявил, что "военное развертывание Северной Кореи в России и любая поддержка, предоставляемая Российской Федерацией (Северной Корее) взамен, должны прекратиться".

В свою очередь, в сообщении Кремля в понедельник говорится, что Путин "поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях против соединений вооруженных сил Украины в Курской области".

Лидер Кремля заявил, что "русский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа", которые "отдали жизнь за Россию, за нашу общую свободу".

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