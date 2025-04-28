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Путин "поблагодарил" войска КНДР за участие в войне. Госдеп США выразил "обеспокоенность"

Станислав ПогориловПонедельник, 28 апреля 2025, 09:36
Путин поблагодарил войска КНДР за участие в войне. Госдеп США выразил обеспокоенность
Владимир Путин, Ким Чен Ын, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их. В Государственном департаменте США выразили "беспокойство" и заявили, что военная поддержка РФ со стороны Северной Кореи должна прекратиться.

Источник: вещатель Sky News со ссылкой на представителя Госдепа, "Коммерсант"

Дословно: "Государственный департамент США заявил, что "обеспокоен" "прямым участием" Пхеньяна в войне.

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В электронном письме представитель ведомства заявил, что "военное развертывание Северной Кореи в России и любая поддержка, предоставляемая Российской Федерацией (Северной Корее) взамен, должны прекратиться".

В свою очередь, в сообщении Кремля в понедельник говорится, что Путин "поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях против соединений вооруженных сил Украины в Курской области".

Лидер Кремля заявил, что "русский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа", которые "отдали жизнь за Россию, за нашу общую свободу".

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Что предшествовало:

  • Перед этим лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.
  • В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
  • Согласно расследованию агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre (OSC), КНДР за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами, что существенно укрепило военные возможности российской армии.
  • По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), "Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала".

КНДРроссийско-украинская войнаРосcияСША
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