Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи с правителем России Владимиром Путиным 15 августа предложить ряд экономических стимулов, в частности доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли в обмен на прекращение войны против Украины.

Источник: The Telegraph

Детали: По данным издания, среди предложений, которые Трамп может озвучить Путину в Анкоридже – открытие доступа РФ к природным ресурсам Аляски, снятие части санкций с российской авиационной промышленности и предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас находятся под оккупацией России.

К подготовке переговоров, по информации издания, привлечен министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает экономические уступки, которые США могут сделать России, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Считается, что Украина обладает 10% мировых запасов лития, который используется для производства батарей. Два из крупнейших месторождений лития находятся в районах, контролируемых Россией, и Путин уже заявлял претензии на ценные полезные ископаемые, которые там добываются.

"Есть ряд стимулов, среди которых возможно соглашение по минералам/редкоземельным металлам", – рассказал The Telegraph источник, знакомый с предложениями.

Другие стимулы включают отмену запрета на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, значительная часть которых находится в аварийном состоянии.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Запад ограничил поставки критически важных деталей, что привело к износу значительной части авиапарка. По словам главы российского государственного оборонного концерна "Ростех" Сергея Чемезова, до 30% самолетов западного производства в России могут быть сняты с эксплуатации в течение пяти лет.

Дословно: "Отмена санкций против российской авиации могла бы быть выгодной для американского производителя Boeing. Из флота более чем в 700 самолетов, где доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы снова обратиться к американским поставщикам за критически важными деталями и техническим обслуживанием".

Детали: Трамп также рассматривает возможность предоставить России доступ к природным ресурсам в Беринговом проливе, где, по оценкам, могут быть значительные неразведанные запасы нефти и газа.

Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемы для Европы, если это не будет выглядеть как вознаграждение для России.

Дословно: "Израильская оккупация Западного берега реки Иордан может быть использована как модель завершения войны. Россия будет иметь военный и экономический контроль над оккупированными территориями Украины под собственным органом управления, подобно фактическому контролю Израиля над палестинскими землями.

Эту идею, по данным The Times, обсуждали во время встреч специального посланника Трампа Стива Виткоффа с его российскими коллегами".

