Белый дом: Встречу Трампа и Путина предложила российская сторона

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 03:20
Белый дом: Встречу Трампа и Путина предложила российская сторона
Кэролайн Левитт. Фото: Getty Images

В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве исходила от российской стороны.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, распространенное среди журналистов, цитирует "Укрифнорм"

Прямая речь Ливитт: "Как заявил сегодня (в среду – ред.) президент Трамп в Truth Social, во время встречи спецпосланника Виткоффа с президентом Путиным был достигнут большой прогресс.

Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что Трамп стремится к окончанию этой войны.

В то же время она не уточнила, чья была инициатива провести совместную встречу президентов США, Украины и России после возможных переговоров Трампа и Путина.

Напомним

  • Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
  • Трамп назвал встречу "продуктивной".
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
  • Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

