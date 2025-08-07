Белый дом: Встречу Трампа и Путина предложила российская сторона
В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве исходила от российской стороны.
Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, распространенное среди журналистов, цитирует "Укрифнорм"
Прямая речь Ливитт: "Как заявил сегодня (в среду – ред.) президент Трамп в Truth Social, во время встречи спецпосланника Виткоффа с президентом Путиным был достигнут большой прогресс.
Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским".
Детали: Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что Трамп стремится к окончанию этой войны.
В то же время она не уточнила, чья была инициатива провести совместную встречу президентов США, Украины и России после возможных переговоров Трампа и Путина.
Напомним:
- Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп назвал встречу "продуктивной".
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
- Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.