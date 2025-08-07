Белый дом: Встречу Трампа и Путина предложила российская сторона

В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве исходила от российской стороны.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, распространенное среди журналистов, цитирует "Укрифнорм"

Прямая речь Ливитт: "Как заявил сегодня (в среду – ред.) президент Трамп в Truth Social, во время встречи спецпосланника Виткоффа с президентом Путиным был достигнут большой прогресс.

Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что Трамп стремится к окончанию этой войны.

В то же время она не уточнила, чья была инициатива провести совместную встречу президентов США, Украины и России после возможных переговоров Трампа и Путина.

