Убитой в плену журналистке Рощиной присвоен орден Свободы

Президент Владимир Зеленский 2 августа наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, которую россияне убили в плену в октябре 2024 года.

Источник: Зеленский в Instagram

Прямая речь Зеленского: "В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой утрате: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова.

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Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью.

В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток вернули в Украину. С тех пор продолжались все соответствующие экспертизы. Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода победит все. Почтение и светлая память Виктории Рощиной".

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