СБУ показала переписку отца чиновника НАБУ, которого подозревают в торговле с РФ

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 10:38
СБУ показала переписку отца чиновника НАБУ, которого подозревают в торговле с РФ
Задержание подозреваемых. Фото предоставлено источниками УП

Служба безопасности Украины заявляет, что получила новые доказательства того, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с Россией.

Источник: СБУ, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно служба: "В рамках досудебного расследования следователи СБУ также зафиксировали переписку отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана (РФ) о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого. В частности, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли".

Детали: Отмечается, что представитель РФ также называл имя того, кто присылал ему коммерческое предложение, и оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным источников УП, речь идет Руслане Магамедрасулове и его отце Сентябре. 

 
Фото СБУ

Служба отмечает, что во время анализа содержимого телефонов также получила доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно чиновник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания.

"Кроме того, следствие установило, что отец правоохранителя находился на постоянной связи с гражданами РФ, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил РФ", – говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что отец Магамедрасулова вел переписку с беглым нардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который, по данным следствия, "связан со спецслужбами РФ и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ". В частности, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. 

 
Фото СБУ

"Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно оккупированной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР"", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которой он обсуждал условия продажи технической конопли и даже обещал прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. 

 
Фото СБУ

"Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой РФ Дагестан", – отметили в СБУ. 

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория:

  • 21 июля СБУ проводила ряд обысков и задержаний, касающихся работы НАБУ и САП. Так, был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
  • В СБУ и ОГП тогда заявили, что он "выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли". 
  • СБУ сообщила Магамедрасулову и его отцу о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). 
  • 22 июля суд в Киеве избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
  • Собеседники УП в антикоррупционных органах сообщили, что задержанный и арестованный чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".

СБУНАБУ
