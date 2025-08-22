СБУ показала переписку отца чиновника НАБУ, которого подозревают в торговле с РФ

Служба безопасности Украины заявляет, что получила новые доказательства того, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с Россией.

Источник: СБУ, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно служба: "В рамках досудебного расследования следователи СБУ также зафиксировали переписку отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана (РФ) о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого. В частности, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли".

Реклама:

Детали: Отмечается, что представитель РФ также называл имя того, кто присылал ему коммерческое предложение, и оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным источников УП, речь идет Руслане Магамедрасулове и его отце Сентябре.

Фото СБУ

Служба отмечает, что во время анализа содержимого телефонов также получила доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно чиновник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания.

РЕКЛАМА:

"Кроме того, следствие установило, что отец правоохранителя находился на постоянной связи с гражданами РФ, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил РФ", – говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что отец Магамедрасулова вел переписку с беглым нардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который, по данным следствия, "связан со спецслужбами РФ и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ". В частности, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС.

Фото СБУ

"Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно оккупированной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР"", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которой он обсуждал условия продажи технической конопли и даже обещал прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение.

Фото СБУ

"Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой РФ Дагестан", – отметили в СБУ.

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория: