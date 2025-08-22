СБУ показала листування батька високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з РФ

Служба безпеки України заявляє, що отримала нові докази того, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією.

Джерело: СБУ, співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно служба: "У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану (РФ) щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного. Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель".

Деталі: Зазначається, що представник РФ також називав ім’я того, хто надсилав йому комерційну пропозицію, і воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

СБУ не називає імені підозрюваного, але за даними джерел УП, йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября.

Служба зазначає, що під час аналізу вмісту телефонів також отримала докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме посадовець НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки.

"Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав РФ", – йдеться в повідомленні.

В СБУ також додали, що батько Магамедрасулова вів листування з нардепом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який, за даними слідства, "пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ". Зокрема, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС.

"Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "ДНР"", – йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорював умови продажу технічної коноплі та навіть обіцяв надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію.

"Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан", – зазначили в СБУ.

Передісторія: