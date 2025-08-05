Коррупция при закупке дронов и РЭБ: суд арестовал полковника Нацгвардии, залог – 2 млн
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн грн.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, ВАКС, "Суспільне"
Детали: Следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к командиру воинской части Национальной гвардии Украины меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 30 сентября 2025 года включительно.
Речь идет о полковнике Василии Мышанском.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:
- являться к следователю (детективу), прокурору, следственному судье по каждому требованию;
- сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя (детектива), прокурора;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
В прокуратуре отметили, что решают вопрос об обжаловании меры пресечения.
Как сообщает "Супільне" из зала суда, по словам прокурора САП Виталия Рыбалкина, командир воинской части Василий Мышанский якобы получил 250 тысяч гривен вознаграждения за покупку более дорогих радиолокационных систем у частного предприятия. Военнослужащий, по данным следствия, имел связь с экс-главой Рубежанской ГВА Андреем Юрченко. Это подтвердил и сам Мышанский.
"Не видел его с момента, как выпустились курсантами. Знал, что он стал главой военной администрации Рубежного, знаю, что раньше помогал моей воинской части. Когда стал командиром, пересекся с ним и говорю: "Если можешь, выдели мне какую-то субсидию, чтобы я мог улучшить обороноспособность". Он согласился", – рассказал во время заседания Мышанский.
По его утверждению, когда он перевелся в боевую бригаду, там были проблемы с обеспечением: не хватало дронов, а РЭБов совсем не было. Юрченко уже познакомил подозреваемого с народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Кузнецовым, тот тоже обещал помочь.
Во время заседания прокурор зачитывал материалы негласных следственно-розыскных действий, зачитывал телефонные разговоры между подозреваемыми. В то же время адвокат Андрей Великоцкий подчеркнул, что большинство зачитанных разговоров не касалось его подзащитного и он не был участником тех разговоров.
Субвенцию выделили в начале года, однако закупку удалось провести в прошлом месяце, так как долгое время не могли найти необходимую технику, которая бы соответствовала нормам, рассказал подозреваемый.
По его словам, на протяжении всего времени с различными предложениями к нему обращался представитель одного из частных предприятий Дорофеев. Последнее предложение по средствам радиолокационных систем подошло по всем критериям, в том числе и по цене. После заключения контракта полковника Мышанского пригласили на совместный обед
"Дорофеев пригласил меня пообедать 2 августа. Там был и Кузнецов, я даже не знал, что он придет. Он передал мне пакет, я его спрятал в сумку. Думал, что это за то, что мы договаривались купить либо машину, либо старлинк", – говорит Мышанский.
Когда он вышел из заведения, его задержали сотрудники НАБУ.
Прокурор просил содержать подозреваемого под стражей в течение 60 дней с альтернативным залогом в более чем 7 миллионов гривен.
Адвокаты подозреваемого ответили, что у военного таких денег нет: с начала года и по июль он получил без учета налогов более 450 тысяч гривен; недвижимости у мужчины нет, он живет в служебной квартире.
Адвокат Андрей Великоцкий просил уменьшить сумму залога до умеренной.
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой, которая является подозреваемой по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн.
Предыстория:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- Позже НАБУ и САП уточнили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- Среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- ВАКС избрал Гайдаю меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнецова суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения 8 млн. грн залога.