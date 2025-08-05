Коррупция при закупке дронов и РЭБ: суд арестовал полковника Нацгвардии, залог – 2 млн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн грн.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, ВАКС, "Суспільне"

Детали: Следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к командиру воинской части Национальной гвардии Украины меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 30 сентября 2025 года включительно.

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Речь идет о полковнике Василии Мышанском.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:

являться к следователю (детективу), прокурору, следственному судье по каждому требованию;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя (детектива), прокурора;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В прокуратуре отметили, что решают вопрос об обжаловании меры пресечения.

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Как сообщает "Супільне" из зала суда, по словам прокурора САП Виталия Рыбалкина, командир воинской части Василий Мышанский якобы получил 250 тысяч гривен вознаграждения за покупку более дорогих радиолокационных систем у частного предприятия. Военнослужащий, по данным следствия, имел связь с экс-главой Рубежанской ГВА Андреем Юрченко. Это подтвердил и сам Мышанский.

"Не видел его с момента, как выпустились курсантами. Знал, что он стал главой военной администрации Рубежного, знаю, что раньше помогал моей воинской части. Когда стал командиром, пересекся с ним и говорю: "Если можешь, выдели мне какую-то субсидию, чтобы я мог улучшить обороноспособность". Он согласился", – рассказал во время заседания Мышанский.

По его утверждению, когда он перевелся в боевую бригаду, там были проблемы с обеспечением: не хватало дронов, а РЭБов совсем не было. Юрченко уже познакомил подозреваемого с народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Кузнецовым, тот тоже обещал помочь.

Во время заседания прокурор зачитывал материалы негласных следственно-розыскных действий, зачитывал телефонные разговоры между подозреваемыми. В то же время адвокат Андрей Великоцкий подчеркнул, что большинство зачитанных разговоров не касалось его подзащитного и он не был участником тех разговоров.

Субвенцию выделили в начале года, однако закупку удалось провести в прошлом месяце, так как долгое время не могли найти необходимую технику, которая бы соответствовала нормам, рассказал подозреваемый.

По его словам, на протяжении всего времени с различными предложениями к нему обращался представитель одного из частных предприятий Дорофеев. Последнее предложение по средствам радиолокационных систем подошло по всем критериям, в том числе и по цене. После заключения контракта полковника Мышанского пригласили на совместный обед

"Дорофеев пригласил меня пообедать 2 августа. Там был и Кузнецов, я даже не знал, что он придет. Он передал мне пакет, я его спрятал в сумку. Думал, что это за то, что мы договаривались купить либо машину, либо старлинк", – говорит Мышанский.

Когда он вышел из заведения, его задержали сотрудники НАБУ.

Прокурор просил содержать подозреваемого под стражей в течение 60 дней с альтернативным залогом в более чем 7 миллионов гривен.

Адвокаты подозреваемого ответили, что у военного таких денег нет: с начала года и по июль он получил без учета налогов более 450 тысяч гривен; недвижимости у мужчины нет, он живет в служебной квартире.

Адвокат Андрей Великоцкий просил уменьшить сумму залога до умеренной.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой, которая является подозреваемой по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн.

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