Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: Провести встречу Путина и Трампа уже на следующей неделе будет сложно

Татьяна ОлейникСреда, 6 августа 2025, 23:38
CNN: Провести встречу Путина и Трампа уже на следующей неделе будет сложно
Путин и Трамп в 2019 году. Фото - getty images

Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

Источник: CNN

Детали: Несмотря на то, что Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в такой короткий срок будет сложно из-за предмета самих переговоров и логистических трудностей, сообщает чиновник Белого дома.

Реклама:

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.

"Президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – заявила она.

Что предшествовало

РЕКЛАМА:
  • Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
  • Трамп назвал встречу "продуктивной".
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.

ТрампПутинСШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NYT: Трамп намерен провести встречу с Путиным на следующей неделе
ОбновленоОбстрелы Днепропетровской области: число погибших возросло до четырех
видеоОбнародованы неизвестные кадры расстрела гражданского в Буче и мародерства российской армии
Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку нефти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров называет совпадением выезд семьи за границу на авто жены депутата Христенко
Украинцы, депортированные из РФ в Грузию, объявили голодовку на КПП. Москва стремится создать кризис
Все новости...
Трамп
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и европейскими лидерами
Трамп заявил, что Виткофф достиг "значительного прогресса" во время встречи с Путиным
Зеленский провел разговор с Трампом по итогам встречи Виткоффа с Путиным — источники
Последние новости
01:20
В Днепре прогремела серия взрывов
00:52
Трамп заявил о "хороших шансах на встречу с Путиным очень скоро"
00:24
Вражеские обстрелы Сумщины: ранен мужчина, много повреждений
00:10
У Навроцкого рассказали, как он видит анонсированные изменения в Конституцию Польши
23:53
Прокуратура требует снести ресторан в парке Шевченко в Киеве и вернуть землю общине
23:38
CNN: Провести встречу Путина и Трампа уже на следующей неделе будет сложно
23:15
Фазы, глубина и продолжительность: каким должен быть здоровый сон в разном возрасте
23:08
ЕС возмущен тюремным приговором журналистке за пощечину полицейскому в Грузии
22:50
На фронте произошло 113 боевых столкновений – Генштаб
22:40
В Донецкой области погибла сотрудница "Укрпочты" в результате вражеского обстрела
Все новости...
Реклама:
Реклама: