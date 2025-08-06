CNN: Провести встречу Путина и Трампа уже на следующей неделе будет сложно

Путин и Трамп в 2019 году. Фото - getty images

Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

Источник: CNN

Детали: Несмотря на то, что Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в такой короткий срок будет сложно из-за предмета самих переговоров и логистических трудностей, сообщает чиновник Белого дома.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.

"Президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – заявила она.

Что предшествовало:

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