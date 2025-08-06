CNN: Провести встречу Путина и Трампа уже на следующей неделе будет сложно
Среда, 6 августа 2025, 23:38
Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.
Источник: CNN
Детали: Несмотря на то, что Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в такой короткий срок будет сложно из-за предмета самих переговоров и логистических трудностей, сообщает чиновник Белого дома.
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.
"Президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – заявила она.
Что предшествовало:
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- Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп назвал встречу "продуктивной".
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.