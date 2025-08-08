В Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
В пятницу, 8 августа, в Киеве прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену в прошлом году.
Детали: В Михайловском соборе прошла панихида по погибшей журналистке.
После этого состоится прощание с Викторией на Майдане Независимости и похороны на Байковом кладбище в Киеве.
Прощание организуют коллеги Виктории из нескольких редакций, с которыми она сотрудничала. Семья журналистки просит не обращаться к ним за комментариями во время прощания.
Виктория пришла в журналистику в 16 лет. Специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы. С началом полномасштабной войны делала репортажи из горячих точек и с оккупированных территорий. Часть ее работ выходила и на "Украинской правде".
Предыстория:
- В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
- Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
- Президент Владимир Зеленский 2 августа наградил Викторию Рощину орденом Свободы.