В Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену

В пятницу, 8 августа, в Киеве прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену в прошлом году.

Источник: УП

Детали: В Михайловском соборе прошла панихида по погибшей журналистке.

Реклама:

Фото: УП

После этого состоится прощание с Викторией на Майдане Независимости и похороны на Байковом кладбище в Киеве.

Фото: УП

Прощание организуют коллеги Виктории из нескольких редакций, с которыми она сотрудничала. Семья журналистки просит не обращаться к ним за комментариями во время прощания.

Виктория пришла в журналистику в 16 лет. Специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы. С началом полномасштабной войны делала репортажи из горячих точек и с оккупированных территорий. Часть ее работ выходила и на "Украинской правде".

РЕКЛАМА:

Читайте также: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

Фото: УП

Узнать больше: Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

Предыстория: