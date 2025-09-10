Директор НАБУ отверг заявления о влиянии нардепа Христенко на бюро и подчеркнул, что "войны с СБУ" нет

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос отверг заявления Службы безопасности Украины о том, что задержанный народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко, которого подозревают в государственной измене, имел механизм влияния на руководство Бюро.

Источник: Кривонос в эфире "Радио Свобода"

Детали: Директор НАБУ заверил, что ни на него, ни на бюро не имеет влияния "ни один народный депутат". По словам Кривоноса, фамилии Христенко в стенах Национального антикоррупционного бюро он не слышал, но инициировал служебное расследование на основании заявления СБУ.

Реклама:

Прямая речь: "Если служебное расследование будет двигаться дальше, будут установлены объективные факты совершения преступления, например, нашим сотрудником, и мы будем принимать соответствующие решения. И я буду обращаться в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разрешение (это важно, потому что в рамках служебных процедур мы должны получить это разрешение), разрешение на разглашение этих сведений, чтобы выводы служебного расследования бюро мы могли донести до общества".

Детали: Также Кривонос подчеркнул, что "войны" или "противостояния" НАБУ с СБУ или другим правоохранительным органом нет, а отношения с главой СБУ Василием Малюком не являются враждебными.

"У нас – рабочие отношения. У нас нет никакой войны. А все утверждения о том, что мы исходили из позиции мести, не соответствуют действительности", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.

На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.

Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

2 сентября НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"