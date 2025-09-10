Директор НАБУ відкинув заяви про вплив нардепа Христенка на бюро і наголосив, що "війни з СБУ" немає

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос відкинув заяви Служби безпеки України про те, що затриманий народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко, якого підозрюють у державній зраді, мав механізм впливу на керівництво Бюро.

Джерело: Кривонос в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Директор НАБУ запевнив, що ні на нього, ні на бюро не має впливу "жоден народний депутат". За словами Кривоноса, прізвища Христенка в стінах Національного антикорупційного бюро він не чув, але ініціював службове розслідування на основі заяви СБУ.

Пряма мова: "Якщо службове розслідування буде рухатися далі, будуть встановлені об’єктивні факти вчинення злочину, наприклад, нашим співробітником і будемо приймати відповідні рішення. І я буду звертатися до Служби безпеки України з проханням надати дозвіл (це важливо, тому що в рамках службових процедур ми маємо отримати цей дозвіл), дозвіл на розголошення цих відомостей, щоб висновки службового розслідування бюро ми могли прокомунікувати суспільству".

Деталі: Також Кривонос наголосив, що "війни" чи "протистояння" НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими.

"У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності", – сказав він.

Передісторія:

21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.

На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.

Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

2 вересня НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

