Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Директор НАБУ відкинув заяви про вплив нардепа Христенка на бюро і наголосив, що "війни з СБУ" немає

Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 21:37
Директор НАБУ відкинув заяви про вплив нардепа Христенка на бюро і наголосив, що війни з СБУ немає
Семен Кривонос. фото "Укрінформу"

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос відкинув заяви Служби безпеки України про те, що затриманий народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко, якого підозрюють у державній зраді, мав механізм впливу на керівництво Бюро.

Джерело: Кривонос в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Директор НАБУ запевнив, що ні на нього, ні на бюро не має впливу "жоден народний депутат". За словами Кривоноса, прізвища Христенка в стінах Національного антикорупційного бюро він не чув, але ініціював службове розслідування на основі заяви СБУ.

Реклама:

Пряма мова: "Якщо службове розслідування буде рухатися далі, будуть встановлені об’єктивні факти вчинення злочину, наприклад, нашим співробітником і будемо приймати відповідні рішення. І я буду звертатися до Служби безпеки України з проханням надати дозвіл (це важливо, тому що в рамках службових процедур ми маємо отримати цей дозвіл), дозвіл на розголошення цих відомостей, щоб висновки службового розслідування бюро ми могли прокомунікувати суспільству".

Деталі: Також Кривонос наголосив, що "війни" чи "протистояння" НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими.

"У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності", – сказав він.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
  • На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
  • Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів. 
  • 2 вересня НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
  • Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі  Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Читайте також: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?

НАБУСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Усі новини...
НАБУ
НАБУ відреагувало на нову підозру своєму детективу: призначено розслідування
Посадовець НАБУ не задекларував дороговартісну квартиру, йому повідомили про підозру – ОГП
Генерал СБУ Вітюк вніс заставу в 9 мільйонів
Останні новини
11:37
"Птахи Мадяра" збили російський БПЛА "Оріон" вартістю понад $5 млн
11:35
У США хочуть зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення
11:22
Литовські прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі її навчань з РФ
10:59
Показав мистецтво боксу: Кроуфорд декласував Альвареса в головному бою року
10:58
У Литві піднімали винищувачі НАТО через російські літаки
10:43
Вчені датували кладку яєць динозаврів завдяки "атомному годиннику": знахідка налічує 86 млн років
10:40
ЗМІ: Трамп уже сумнівається у своїй здатності впливати на Путіна
10:22
текстХотинській рубіж. Як козаки пробивалися у світ, але дістались "русского міра"
10:16
США й Китай обговорюють мита та долю TikTok у Мадриді
10:11
боксРеванш не відбувся: Богачук вдруге за кар'єру програв Адамсу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: