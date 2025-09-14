Дроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ

скриншоты из видео из соцсетей

Дроны Главного управления разведки 13 сентября атаковали критически важное для российского военно-промышленного комплекса предприятие химической промышленности "Метафракс Кемикалс".

Источник: источники "Украинской правды" в ГУР

Детали: По данным собеседников УП, ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности РФ и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.

В результате атаки украинских дронов, там, по предварительной информации, повреждено оборудование для производства карбамида.

Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ

Продукцией предприятия являются основные компоненты для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы Украины.

Операция осуществлена Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.

