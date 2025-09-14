Дроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
Дроны Главного управления разведки 13 сентября атаковали критически важное для российского военно-промышленного комплекса предприятие химической промышленности "Метафракс Кемикалс".
Источник: источники "Украинской правды" в ГУР
Детали: По данным собеседников УП, ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности РФ и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.
В результате атаки украинских дронов, там, по предварительной информации, повреждено оборудование для производства карбамида.
Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2025
Відео із соцмереж pic.twitter.com/AIDNKYaJVx
Продукцией предприятия являются основные компоненты для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.
Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы Украины.
Операция осуществлена Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.
Что предшествовало:
- Главное управление разведки и Силы специальных операций 13 и 14 сентября провели операцию по поражению российской железной дороги по направлению Орел-Курск.
- Кроме того, Силы специальных операций и Силы беспилотных систем нанесли удар в ночь на 14 сентября по одному из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области "Киришинефтеоргсинтез".
- Утром в воскресенье также стало известно, что в ночь на 11 сентября Военно-Морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в Севастополе.