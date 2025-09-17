Рада приняла закон о военном омбудсмене

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о военном омбудсмене.

Источник: заседание парламента 17 сентября

Детали: Проект закона №13266 поддержали 283 депутата.

На решение ВР отреагировала уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

"Я искренне благодарю парламентариев, которые, несмотря на сотни поправок и десятки часов дискуссий, смогли прийти к согласию и услышали аргументы в пользу введения этой крайне важной институции... Принятие закона – важный, но далеко не последний шаг к тому, чтобы украинские военные имели инструмент защиты своих прав: чувствовали заботу и справедливость. Впереди очень много ответственной работы, множество изменений и в то же время множество вызовов по защите чести и достоинства тех, кто нас защищает", – написала Решетилова.

Согласно проекту закона, он определяет правовой статус, основные задачи и организационные принципы деятельности военного омбудсмена, который призван защищать права военнослужащих сил безопасности и сил обороны, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских полиции особого назначения НПУ.

Отмечается, что основными принципами деятельности военного омбудсмена являются: верховенство права; приоритетность соблюдения прав и свобод человека и гражданина; законность; справедливость и беспристрастность; независимость; политическая нейтральность и беспартийность; подотчетность; прозрачность для общества и взаимодействие с общественностью.

Согласно закону, военный омбудсмен назначается на должность президентом сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность военного омбудсмена более чем два срока подряд.

Военным омбудсменом может быть гражданин Украины, не моложе 30 лет, имеющий высшее образование по степени не ниже специалиста (магистра), свободно владеющий государственным языком, имеющий высокие моральные качества и безупречную репутацию, в течение последних 5 лет перед назначением проживающий в Украине и по состоянию здоровья способный выполнять соответствующие обязанности.

Кандидаты на эту должность должны пройти проверку в соответствии с законом о предотвращении коррупции и подать декларацию о доходах.

На должность военного омбудсмена не может быть назначено лицо, которое, среди прочего, имеет статус военнослужащего; является членом политической партии; имеет гражданство или подданство другого государства; имеет задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка за 6 месяцев.

Согласно закону, полномочия военного омбудсмена прекращаются в связи с его увольнением или смертью.

Уволить военного омбудсмена можно в случае: принятия соответствующего решения президентом; истечения срока его полномочий; подачи им президенту письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию; назначения или избрания на другую должность с его согласия; вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него; начала расследования производства о коррупционных деяниях; вступления в политическую партию и т. п.

Военный омбудсмен имеет право:

рассматривать жалобы и проводить проверки в отношении нарушения прав военнослужащих;

запрашивать и получать в установленном законом порядке от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, органов военного управления, предприятий, учреждений и организаций информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач;

осуществлять обработку и анализ собранной информации о нарушении прав военнослужащих;

выступать заказчиком исследований в сфере защиты прав военнослужащих;

неотложного приема руководителями (начальниками) и должностными и служебными лицами государственных органов, органов военного управления, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, а также военным командованием по вопросам выполнения возложенных на него задач;

беспрепятственно посещать и находиться без специального на то разрешения на территории объектов органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, гауптвахт, дисциплинарных батальонов, учреждений и организаций, в том числе в районах военных (боевых) действий;

привлекать на добровольной основе, в том числе на договорных началах, квалифицированных специалистов и экспертов с целью содействия ими выполнению возложенных на него задач;

обеспечивать на условиях конфиденциальности и добровольности сотрудничество с лицами, которые сообщают о нарушениях прав военнослужащих;

проводить информационно-аналитическую работу и мониторинг по вопросам соблюдения прав военнослужащих и т. п.

Также согласно закону, военный омбудсмен должен ежегодно до 30 марта подавать президенту отчет о своей деятельности. Этот отчет также должен быть обнародован на официальном веб-сайте военного омбудсмена.

Финансовое обеспечение деятельности военного омбудсмена осуществляется за счет госбюджета.

Предыстория: