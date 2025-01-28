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Оккупанты повредили инфраструктурный объект в Умани

Ирина БалачукВторник, 28 января 2025, 07:15
Оккупанты повредили инфраструктурный объект в Умани
Фото ГСЧС

В результате ночной атаки россиян в Умани Черкасской области поврежден инфраструктурный объект, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Источник: глава ОВА Игорь Тебурец и Суспільне в Telegram, мэр Умани Ирина Плетнева и ГСЧС в Facebook

Прямая речь Табурца: "С затяжной тревогой прошла и эта ночь в Черкасской области. В области работали силы ПВО. Впрочем, вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманщины. Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере".

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Детали: Глава ОВА не уточнил, что именно пострадало, но добавил, что на месте развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Самое главное – люди целы. А с остальным справимся", – написал Табурец. 

Суспільне со ссылкой на мэра Умани Ирину Плетневу сообщает, что в результате атаки поврежден инфраструктурный объект.

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Сама же городской голова в соцсети лишь отметила, что соответствующие коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", – написала Плетнева.

Дополнено: Позже Табурец сообщил, что в небе Черкасской области уничтожили 8 российских БпЛА – в этих случаях обошлось без последствий.

"В то же время на Уманщине продолжается ликвидация последствий вражеского удара по объекту критической инфраструктуры. Все необходимые службы задействованы", – подытожил глава ОВА.

В ГСЧС около 10:30 утра сообщили, что ликвидировали последствия удара вражеского дрона в Черкасской области. 

 
фото ГСЧС

"В Уманском районе российский БпЛА поразил предприятие. На месте вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Последствия удара пока уточняются. К работе привлекались 45 спасателей и 12 единиц техники", – отметили в ГСЧС.

Предыстория: 

УманьЧеркасская областьбеспилотники
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