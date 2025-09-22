Россия сбросила 10 УАБов на Запорожье: 3 человека погибли, 4 ранены
В половине пятого утра 22 сентября российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Запорожье, в результате чего были уничтожены и повреждены автомобили, возникли пожары; три человека погибли, четыре ранены.
Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне направили на город не менее 5 авиабомб. Атаковали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности".
Детали: По словам Федорова, в результате атаки уничтожены и повреждены автомобили. Бушуют пожары.
Позже он сообщил, что "не менее 10 КАБов долетели до 3 районов Запорожья".
Обновлено: В шесть утра Федоров сообщил, что в результате российского обстрела погибла женщина.
В 06:40 начальник ОВА сообщил, что число погибших возросло до двух.
"Два человека погибли, двое ранены. Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Федоров.
Дополнено: В эфире марафона новостей он отметил, что ранены 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.
В ГСЧС добавили, что под завалами разрушенного частного дома может находиться человек.
Однако в 8 утра в службе сообщили, что извлекли из-под завалов частного дома в Запорожье погибшую женщину, таким образом количество жертв этого российского удара возросло до трех.
"Отдельное попадание вызвало пожар на парковке: горело двухэтажное здание и пять автомобилей на площади 100 кв. м. На местах ударов работают спасатели, медики, психологи и пиротехники ГСЧС", – добавили в службе.
Предыстория:
- В ночь на 22 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за дронной атаки РФ на Украину. По вражеским целям работали силы ПВО.
- В Киевской области в результате очередной российской атаки в нескольких районах горят жилые дома, один человек получил осколочное ранение.
- Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В результате трех попаданий в Ковпаковском районе города вспыхнули пожары, повреждены промышленные объекты и здание учебного заведения. Один человек получил ранения.