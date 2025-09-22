Все разделы
Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы

Понедельник, 22 сентября 2025, 21:24
Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы
СКРИНШОТ ПРЕДОСТАВЛЕН УП

Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, заявляет о том, что 22 сентября получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

Источник: Мамешев в комментарии "Украинской правде"

Детали: Мужчина утверждает, что именно он разговаривал с детективом Магамедрасуловым о продаже технической конопли. Подчеркивает, что речь шла об Узбекистане, а не Дагестане. Также Мамешев говорит, что ранее был допрошен сотрудниками НАБУ по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением должностных лиц отдельных правоохранительных органов во время массовых обысков у сотрудников бюро в рамках операции 21 июля.

СКРИНШОТ ПРЕДОСТАВЛЕН УП

Источники УП в антикоррупционных органах подтвердили, что Мамешев участвует в следственных и процессуальных действиях в указанном уголовном производстве.

Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория:

  • Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
  • Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
  • Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".
  • 10 сентября Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

НАБУ
