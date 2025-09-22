Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы

Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, заявляет о том, что 22 сентября получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

Источник: Мамешев в комментарии "Украинской правде"

Детали: Мужчина утверждает, что именно он разговаривал с детективом Магамедрасуловым о продаже технической конопли. Подчеркивает, что речь шла об Узбекистане, а не Дагестане. Также Мамешев говорит, что ранее был допрошен сотрудниками НАБУ по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением должностных лиц отдельных правоохранительных органов во время массовых обысков у сотрудников бюро в рамках операции 21 июля.

Реклама:

СКРИНШОТ ПРЕДОСТАВЛЕН УП

Источники УП в антикоррупционных органах подтвердили, что Мамешев участвует в следственных и процессуальных действиях в указанном уголовном производстве.

Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория:

РЕКЛАМА: