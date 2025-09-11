Усі розділи
Суд залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 20:22
Суд залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
фото: "ЦПК"

Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.

Джерело: "Центр протидії корпуції"

Деталі: Повідомляється, що захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, оскільки у Магамедрасулова-старшого є захворювання, з якими МОЗ не рекомендує відправляти під варту. 

Також донька затриманого просила суд дозволити батьку жити у неї.

Суд не погодився з аргументами захисту, але зобовʼязав уповноважені органи надати підозрюваному медичну допомогу.

За даними ЦПК, слідчий СБУ підписував матеріали у справі на бланку ДБР.

Сентябр Магамедрасулов, як і його син, більше 50 днів перебуває у СІЗО.

Перед цим сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що на суді його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки. Родина вважає таку поведінку моральним тиском та способом принизити тата. При цьому, Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Магамедрасулову.

Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Передісторія:

  • Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ". 
  • Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
  • Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
  • За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".

судНАБУМіндіч ТімурСБУ
