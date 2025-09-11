Суд залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча

Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.

Джерело: "Центр протидії корпуції"

Деталі: Повідомляється, що захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, оскільки у Магамедрасулова-старшого є захворювання, з якими МОЗ не рекомендує відправляти під варту.

Також донька затриманого просила суд дозволити батьку жити у неї.

Суд не погодився з аргументами захисту, але зобовʼязав уповноважені органи надати підозрюваному медичну допомогу.

За даними ЦПК, слідчий СБУ підписував матеріали у справі на бланку ДБР.

Сентябр Магамедрасулов, як і його син, більше 50 днів перебуває у СІЗО.

Перед цим сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що на суді його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки. Родина вважає таку поведінку моральним тиском та способом принизити тата. При цьому, Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Магамедрасулову.

