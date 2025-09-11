Суд залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.
Джерело: "Центр протидії корпуції"
Деталі: Повідомляється, що захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, оскільки у Магамедрасулова-старшого є захворювання, з якими МОЗ не рекомендує відправляти під варту.
Також донька затриманого просила суд дозволити батьку жити у неї.
Суд не погодився з аргументами захисту, але зобовʼязав уповноважені органи надати підозрюваному медичну допомогу.
За даними ЦПК, слідчий СБУ підписував матеріали у справі на бланку ДБР.
Сентябр Магамедрасулов, як і його син, більше 50 днів перебуває у СІЗО.
Перед цим сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що на суді його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки. Родина вважає таку поведінку моральним тиском та способом принизити тата. При цьому, Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Магамедрасулову.
Передісторія:
- Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".
- Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
- Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".