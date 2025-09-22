Один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози
Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, заявляє про те, що 22 вересня отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.
Джерело: Мамешев у коментарі "Українській правді"
Деталі: Чоловік стверджує, що саме він розмовляв з детективом Магамедрасуловим про продаж технічної конополі. Наголошує, що мова йшла про Узбекистан, а не Дагестан. Також Мамешев каже, що раніше був допитаний співробітниками НАБУ у справі стосовно можливих зловживань службовим становищем посадових осіб окремих правоохоронних органів під час масових обшуків у співробітників бюро в рамках операції 21 липня.
Джерела УП в антикорупційних органах підтвердили, що Мамешев бере участь у слідчих та процесуальних діях у зазначеному кримінальному провадженні.
Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Передісторія:
- Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".
- Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
- Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".
- 10 вересня Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.
- 12 вересня Печерський районний суд Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня. Розгляд питання кілька разів переносили через пізнє інформування його захисників прокуратурою.