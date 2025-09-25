В НАБУ заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что СБУ проводит следственные действия в отношении его бывших детективов, и это может свидетельствовать об усилении давления на антикоррупционные органы.

Источник: сообщение НАБУ в Telegram

Дословно: "Национальное бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие сотрудники "Укрзализныци").

Детали: В НАБУ отметили, что, вероятно, действия СБУ связаны с предыдущей деятельностью детективов над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ.

"Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов", - говорится в сообщении.

Предыстория:

21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.

Перед этим Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным источника УП, речь шла о Викторе Гусарове.

На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.

Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

8 сентября СБУ и Офис генпрокурора заявили, что задержанный в июле сотрудник НАБУ Виктор Гусаров входил в масштабную агентурную сеть российских спецслужб. В эту сеть входили еще трое агентов, разоблаченных ранее. Они имели доступ к государственной тайне и документам с ограниченным доступом, использовали конспиративные методы и много лет передавали информацию ФСБ.

Также в СБУ утверждают, что Руслан Магамедрасулов, руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".

Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ есть у СБУ