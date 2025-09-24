DeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях

24 сентября аналитический проект DeepState сообщил, что армия РФ оккупировала села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области, а также продвинулась к трем населенным пунктам поблизости.

Источник: DeepState

Дословно: "Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку, а также продвинулся вблизи Калиновского, Тернового и Новоивановки".

