DeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях

Анастасия ПроцСреда, 24 сентября 2025, 11:59
карта: DeepState

24 сентября аналитический проект DeepState сообщил, что армия РФ оккупировала села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области, а также продвинулась к трем населенным пунктам поблизости.

Источник: DeepState

Дословно: "Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку, а также продвинулся вблизи Калиновского, Тернового и Новоивановки".

Что предшествовало:

  • 23 сентября проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российские оккупационные войска продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным "Интерфакс-Украина", за последние сутки россияне заняли 8,77 кв. км территории.
  • 22 сентября стало известно, что на Добропольском направлении в Донецкой области украинским Силам обороны в течение суток удалось восстановить контроль над 1,3 км² территории, ранее оккупированной российскими войсками.
  • 20 сентября проект DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвинулись по трем направлениям, в частности – в Запорожской области, Днепропетровской и Донецкой областях.

Днепропетровская областьЗапорожская областьоккупация
