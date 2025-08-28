Генштаб: Силы обороны поразили важные объекты государства-агрессора РФ

В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов российского агрессора.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: В частности, подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензин и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, задействованных в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины, сообщают в Генштабе.

Отмечено, что подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Что предшествовало: Российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ в ночь на 28 августа, местные жители сообщали о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.