Чиновники показали иностранным дипломатам поврежденное здание Кабмина в Киеве
Представители правительства проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, о последствиях одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения воздушных атак россиян.
Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях
Детали: Чиновники показали, в частности, поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши, сказала Свириденко.
Премьер отметила, что эта атака врага является новым этапом войны, когда враг, который накануне зимы методично охотится на предприятия, теперь еще и целится по государственным учреждениям.
Прямая речь: "Это четкий сигнал о том, что Россия не хочет мира и откровенно издевается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира.
Это экзистенциальная война. Среди погибших вчера – двухмесячный ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит и наше будущее.
Мы благодарны всем дипломатам, ваше присутствие здесь сегодня утром – это знак поддержки для нас в нашей борьбе за существование государства".
Предыстория:
- В результате атаки России в ночь на 7 сентября в Киеве произошло возгорание в здании Кабинета министров.
- Премьер Юлия Свириденко показала поврежденное здание правительства изнутри.
- В ночь на 7 сентября Россия нанесла самый массированный (по количеству дронов) комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения РФ, были попадания 9 ракет и 54 ударных дронов по 33 локациям.
- В результате этой массированной ночной атаки России в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.