Чиновники показали иностранным дипломатам поврежденное здание Кабмина в Киеве

Представители правительства проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, о последствиях одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения воздушных атак россиян.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях

Детали: Чиновники показали, в частности, поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши, сказала Свириденко.

Премьер отметила, что эта атака врага является новым этапом войны, когда враг, который накануне зимы методично охотится на предприятия, теперь еще и целится по государственным учреждениям.

Прямая речь: "Это четкий сигнал о том, что Россия не хочет мира и откровенно издевается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира.

Это экзистенциальная война. Среди погибших вчера – двухмесячный ребенок и молодая мама. Россияне убивают наших детей, а значит и наше будущее.

Мы благодарны всем дипломатам, ваше присутствие здесь сегодня утром – это знак поддержки для нас в нашей борьбе за существование государства".

