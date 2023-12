Мы до последнего врали ей, что все будет хорошо: Две истории о смерти

Другий епізод подкасту "Життя бентежне" буде важко слухати. Бо для цього епізоду ми записали дві схожі, і одночасно різні історії про смерть матерів.

Тема смерті досить табуйована у нашому суспільстві, ми не звикли про неї говорити, і не знаємо, як треба поводитись, коли ми стикаємось з нею.

Як це, удавати, що все добре, знаходити дорогі препарати і розуміти, що вони вже не допоможуть, та чи можна навчитись прийняти смерть?

Або як це, рости у родині, де не вміли спілкуватись і де тобі не пояснюють що відбувається з мамою?

І що робити, коли приходить смерть? Розповідають Марія Жартовська та Віталій Атаманчук.

Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен, хто може розповісти цікаву історію.

Адже ми постійно розповідаємо історії: своїм друзям, колегам, родичам та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, при бажанні ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.

