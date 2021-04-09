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Життя бентежне

Мы до последнего врали ей, что все будет хорошо: Две истории о смерти

Пятница, 9 апреля 2021, 14:56

Другий епізод подкасту "Життя бентежне" буде важко слухати. Бо для цього епізоду ми записали дві схожі, і одночасно різні історії про смерть матерів. 

Тема смерті досить табуйована у нашому суспільстві, ми не звикли про неї говорити, і не знаємо, як треба поводитись, коли ми стикаємось з нею. 

Як це, удавати, що все добре, знаходити дорогі препарати і розуміти, що вони вже не допоможуть, та чи можна навчитись прийняти смерть?

Або як це, рости у родині, де не вміли спілкуватись і де тобі не пояснюють що відбувається з мамою?

І що робити, коли приходить смерть? Розповідають Марія Жартовська та Віталій Атаманчук.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google PodcastsSpotify | Інші платформи 

Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен, хто може розповісти цікаву історію.

Адже ми постійно розповідаємо історії: своїм друзям, колегам, родичам та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, при бажанні ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.   

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

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Життя бентежне

Мы постоянно рассказываем истории – своим друзьям, коллегам, родственникам, и даже сами себе. Но у каждого есть история, стоящая внимания тысяч людей. И для таких историй мы и создали этот подкаст.

Почему "Життя бентежне"? Потому что жизнь, в которой рождаются истории, не однообразна. Она бывает сложной и легкой, тревожной и беззаботной, полной радости и боли. Она никогда не оставляет нас равнодушными, потому что життя бентежне...

Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, то вы можете написать нам на почту smm@pravda.com.ua.

Подкаст доступен всюду: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify и на других платформах.

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