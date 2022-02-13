Андрей Цаплиенко: "В моральном плане и плане подготовленности наша армия на высшем уровне, чем российская"
Новини щодо можливого вторгнення Росії в Україну з кожним тижнем стають більш напруженими. Європейські країни закликають своїх громадян залишити Україну, нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України, а США вже називають точну дату вторгнення – чи то 15, чи то 16 лютого.
Тому, щоб зрозуміти, наскільки високим є ризик вторгнення, якими є справжні плани Росії та наскільки підготовлена українська армія, у новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговорили з Андрієм Цаплієнком – журналістом ТСН, досвідченим військовим кореспондентом, який з початку російської агресії висвітлює війну на Донбасі.
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах