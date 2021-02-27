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Температура — нормальная!

Стоматолог для ребенка: какими должны быть визит к зубному врачу и уход за молочными зубами?

Наталья Бушковская — Суббота, 27 февраля 2021, 09:00

Насильство, яке коїла над дітьми стоматолог з Рівного Інна Кравчук обговорює вся Україна.

На відео, яке краще не дивитись чутливим людям, можна побачити як в приватній клініці молода лікарка б’є дітей головою об крісло та погрожує їм гострим предметом.

28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до цієї лікарки, вона побачила у доньки гнійну рану на губі. 

Також до поліції звернулася 36-річна жінка з Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці лікарка нанесла тілесні ушкодження її 5-річній дитині. 

Отож у батьків постає серйозне питання: а як обрати стоматолога? Які червоні прапорці того, що це не ваш лікар? Чи можлива взагалі ситуація, що батько або мати можуть вийти з кабінету і якщо така ситуація є – то коли вона виникає? 

В цьому подкасті та його текстовій версії ми говоримо зі стоматологинею зі Львова Катериною Жмурко.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. 

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З цієї бесіди ви дізнаєтесь:

  • як оцінити стоматолога;
  • як м'яко адаптувати дитину до візиту в стоматологічну клініку;
  • що таке седація та коли потрібен медикаментозний сон;
  • карієс та наліт Прістлі: в чому різниця;
  • чи потрібне сріблення зубів;
  • правила догляду за першими зубками.

Від себе додамо, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №592, батьки мають право супроводжувати дітей на процедури без перешкод з боку лікаря. У екстрених випадках, родичів можуть попросити вийти, але таким випадком точно не є плановий візит до стоматолога. Також в подкасті ми зачіпаємо тему карієсу та грудного вигодовування.

Для уточнення та прояснення надаємо позицію Американської академії педіатрії: у період між 13-23 місяцями грудне вигодовування не впливає на розвиток карієсу. 

Проте грудне вигодовування понад цей період може дещо підвищувати ризики, якщо вчасно не робити профілактику карієсу. 

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Стоматолог для ребенка: какими должны быть визит к зубному врачу и уход за молочными зубами?
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