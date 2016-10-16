Захарченко розцінює слова Порошенка як скасування Мінських угод

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Неділя, 16 жовтня 2016, 11:28

Глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко розцінює заяву президента України Петра Порошенка про необхідність виконання безпекового пакету перед політичною частиною Мінських угод як скасування Мінських домовленостей.

Про це Захарченко заявив в ніч на неділю представникам "керівництва" "ДНР" на екстреній нараді в Донецьку, передає сайт бойовиків "ДАН".

"Сьогодні ми провели з вами навчання, які пов'язані з двома речами. Перше - це сильне загострення на лінії зіткнення, а друге - виступ Петра Олексійовича Порошенка, в якому він повністю скасував Мінські угоди і фактично розв'язав новий виток бойових дій", - сказав глава "ДНР", звертаючись до "учасників мобілізаційних зборів керівників міністерств, відомств, адміністрацій міст і районів".

Як повідомлялося, у суботу в Чугуєві Харківської області Порошенко заявив, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

"Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі під контроль України контрольованої ділянки україно-російського кордону, і виведення важкої техніки і артилерії, і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території", - сказав президент.

Українська правда

Теми: "ДНР"
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Коментарі — 2
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IP: 46.201.34.---свояк16.10.2016 11:52
Ще один ,,політик ,, Захарченко вилупився .Ложкомойник задрипаний
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IP: 78.111.185.---ReAlex16.10.2016 11:40
Чем скоріше він складе зброю і здасться тим краще для нього.
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