Холодницький розповів про справи Мартиненка, Онищенка і Авакова

Розслідування справи екс-депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка гальмується відсутністю допомоги від європейських країн.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив керівник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"У них свої терміни виконання і бюрократія іноді краща за нашу. Вони не зобов'язані нам пояснювати, чому так. А ми не можемо вимагати, тільки просити. Як тільки міжнародні доручення будуть виконані, то можна буде говорити про завершення справи", – сказав він.

Холодницький додав, що без допомоги цих країн завершити справу не вдасться. Також він заявив, що на даний момент Мартиненко має статус свідка.

Говорячи про розслідування справи депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка, він розповів, що "Інтерпол" саме збирається винести рішення про наявність у ньому політичних мотивів.

Також Холодницький заявив, що зараз ведеться перевірка наявності у Онищенка російського і європейських паспортів.

Він також розповів, що термін розслідування справи прокурора сил АТО Костянтина Кулика закінчується 26 жовтня і більше не планується його продовжувати.

"Своє слово я дотримаю, але якщо сторона захисту буде навмисно затягувати ознайомлення, то термін слідства буде продовжено. Справа має піти до суду, який і повинен поставити крапку в ньому. У звинувачення є доказова база і вона, на думку прокурора – процесуального керівника, достатня", – додав він.

Також він розповів про справу екс-заступника директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника, яка поки не може бути заслухана в суді "в силу тих чи інших не залежних від нас обставин".

Говорячи про справу корупційною закупівлі рюкзаків для МВС, в якій фігурував син глави відомства Арсена Авакова, він повторив, що поки що підстав для пред'явлення підозри міністру немає.

Також він заявив, що одна людина не могла організувати таку аферу і висловив сподівання, що розслідування буде завершено вже в жовтні.

"Наше завдання як слідства не додумувати, а встановити причетність або непричетність Авакова", – сказав він.

Українська правда