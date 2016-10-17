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Холодницкий рассказал о расследовании дел Мартыненко, Онищенко и Авакова

Понедельник, 17 октября 2016, 12:26

Расследование дела экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко тормозится отсутствием помощи от европейских стран.

Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил руководитель специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"У них свои сроки исполнения и бюрократия иногда "лучше" нашей. Они не обязаны нам объяснять, почему так. А мы не можем требовать, только просить. Как только международные поручения будут выполнены, то можно будет говорить о завершении дела", – сказал он.

Холодницкий добавил, что без помощи этих стран завершить дело не удастся. Также он заявил, что на данный момент Мартыненко имеет статус свидетеля.

Говоря о расследовании дела депутата от "Воли народа" Александра Онищенко, он рассказал, что "Интерпол" как раз собирается вынести решение о наличии в нем политических мотивов.

Также Холодницкий заявил, что сейчас ведется проверка наличия у Онищенко российского и европейских паспортов.

Он также рассказал, что срок расследования дела прокурора сил АТО Константина Кулика истекает 26 октября и больше не планируется его продлевать.

"Свое слово я сдержу, но если сторона защиты будет умышленно затягивать ознакомление, то срок следствия будет продлен. Дело должно уйти в суд, который и должен поставить точку в нем. У обвинения есть доказательная база и она, на взгляд прокурора – процессуального руководителя, достаточная", – добавил он.

Также он рассказал о деле экс-заместителя директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника, которое пока не может быть заслушано в суде "в силу тех или иных не зависящих от нас обстоятельств".

Говоря о деле коррупционной закупки рюкзаков для МВД, в котором фигурировал сын главы ведомства Арсена Авакова, он повторил, что пока оснований для предъявления подозрений министру нет.

Также он заявил, что один человек не мог организовать такую аферу и выразил надежду, что расследование будет завершено уже в октябре.

"Наша задача как следствия не додумывать, а установить причастность или непричастность Авакова", – сказал он.

Украинская правда

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Темы: ХолодницкийАваковМартыненкоОнищенко
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