Савченко – Захарченку: Думай, що говориш, а то який ти офіцер

2 перегляди
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 08:43

Народний депутат Надія Савченко, яка побувала у полоні луганських бойовиків, закликала ватажка "ДНР" Олександра Захарченка зважувати свої слова на адресу українських воїнів.

Вона розмістила відеозвернення у Facebook, у якому відреагувала на погрозу Захарченка помститися за вбивство бойовика Арсена Павлова, відомого як "Моторола".

"Мені рідко коли хочеться сказати щось на камеру, але сьогодні подивилася інтерв'ю Захарченка", – зазначила Савченко.

"Вбити людину, яка сама вбивала, – не гріх. Але заявляти, що ти будеш вирізати безневинні родини, – ну знаєш, Олександре, думай, що говориш. А то який ти після цього на х*** офіцер! Почавши раз, можна не зупинитись", – заявила нардеп і офіцер.



Як відомо, 16 жовтня одного з відомих бойовиків "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола" підірвали в контрольованому бойовиками Донецьку в ліфті дому, де він жив.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив у цьому вбивстві українських диверсантів і заявив, що замахом на "Моторолу" Київ оголосив війну "ДНР" – і порадив українським військовим боятися помсти.

Також він сказав, що замовники вбивства "Мотороли" відомі, але не назвав імен.

Теми: Савченко Донбас тероризм "ДНР"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Савченко дала свідчення про поїздку в окупований Донбас 17 жовтня 2016, 20:58
У "НФ" хочуть розслідувати візити Савченко до окупантів 13 жовтня 2016, 15:09
Савченко розповіла подробиці своєї поїздки на Донбас 13 жовтня 2016, 13:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Онищенка: У Британії заявили, що екстрадиції ніщо не заважає
Бойовики продовжують порушувати "тишу", найбільше - у напрямку Маріуполя
Індія сформувала "ядерну тріаду"
Е-декларування: вже відзвітували майже 12 тисяч чиновників
Усі новини
#ПісніВійни

Музиканти презентували сингл до Дня захисника України

Зима близько

Чи буде зірваний опалювальний сезон?