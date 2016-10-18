Савченко – Захарченку: Думай, що говориш, а то який ти офіцер

Народний депутат Надія Савченко, яка побувала у полоні луганських бойовиків, закликала ватажка "ДНР" Олександра Захарченка зважувати свої слова на адресу українських воїнів.

Вона розмістила відеозвернення у Facebook, у якому відреагувала на погрозу Захарченка помститися за вбивство бойовика Арсена Павлова, відомого як "Моторола".

"Мені рідко коли хочеться сказати щось на камеру, але сьогодні подивилася інтерв'ю Захарченка", – зазначила Савченко.

"Вбити людину, яка сама вбивала, – не гріх. Але заявляти, що ти будеш вирізати безневинні родини, – ну знаєш, Олександре, думай, що говориш. А то який ти після цього на х*** офіцер! Почавши раз, можна не зупинитись", – заявила нардеп і офіцер.







Як відомо, 16 жовтня одного з відомих бойовиків "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола" підірвали в контрольованому бойовиками Донецьку в ліфті дому, де він жив.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив у цьому вбивстві українських диверсантів і заявив, що замахом на "Моторолу" Київ оголосив війну "ДНР" – і порадив українським військовим боятися помсти.

Також він сказав, що замовники вбивства "Мотороли" відомі, але не назвав імен.