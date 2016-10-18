Савченко – Захарченко: Думай, что говоришь, а то какой ты офицер

Народный депутат Надежда Савченко, которая побывала в плену луганских боевиков, призвала главаря "ДНР" Александра Захарченко взвешивать свои слова в адрес украинских воинов.

Она разместила видеообращение в Facebook, в котором отреагировала на угрозу Захарченко отомстить за убийство боевика Арсена Павлова, известного как "Моторола".

"Мне редко когда хочется сказать что-то на камеру, но сегодня посмотрела интервью Захарченко", – отметила Савченко.

"Убить человека, который сам убивал, – не грех. Но заявлять, что ты будешь вырезать невинные семьи, – ну знаешь, Александр, думай, что говоришь. А то какой ты после этого на х*** офицер! Начав раз, можно не остановиться", – заявила нардеп и офицер.

Как известно, 16 октября одного из известных боевиков "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола" взорвали в контролируемым боевиками Донецке в лифте дома, где он жил.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко обвинил в этом убийстве украинских диверсантов и заявил, что покушением на "Моторолу" Киев объявил войну "ДНР" – и посоветовал украинским военным бояться мести.

Также он сказал, что заказчики убийства "Моторолы" известны, но не назвал имен.