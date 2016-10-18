Савченко вже каже, що була лиш у нейтральній частині зони АТО

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 10:50

Депутат Надія Савченко, яка раніше заявила про відвідування окупованих територій Донбасу, заявила, що була лиш у нейтральній частині.

Про це вона написала у коментарі до свого посту на Facebook.

"Була в Станиці Луганській на мосту, на так званому нейтральному рубежі. Про безпеку не турбувалась. Говорила із українцями, що змушені жити на окупованих територіях", – заявила вона.

В іншому коментарі вона додала, що шукає "з ворогом контакту", щоб визволити побратимів, а не зраджувати Україну.

У ще одному коментарі вона заявила, що відвідувала зону АТО перші три місяці після свого звільнення.

"Я бувала в зоні АТО ще в перші три місяці після свого повернення. Зараз поки що туди не їжджу. Я не повинна перед кимось звітують за ті вчинки, що роблю як людина, тільки як політик", – написала вона.

Як повідомлялося, 12 жовтня Савченко заявила, що тримає зв'язок з людьми з окупованих територій Донбасу.

Крім того, виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи, Савченко повідомила, що відвідувала окуповані бойовиками території.

Про ці поїздки вона дала свідчення в СБУ.

Раніше журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.

Але Савченко у відповідь спростувала його слова та заявила, що давно не була в зоні АТО.

Олег Шанковський, УП

Теми: Савченко АТО
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