Савченко уже говорит, что была лишь в нейтральной части зоны АТО

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Вторник, 18 октября 2016, 10:50

Депутат Надежда Савченко, которая ранее заявила о посещение оккупированных территорий Донбасса, заявила, что была лишь в нейтральной части.

Об этом она написала в комментарии к своему посту на Facebook.

"Была в Станице Луганской на мосту, на так называемом нейтральном рубеже. О безопасности не беспокоилась. Говорила с украинцами, которые вынуждены жить на оккупированных территориях", – заявила она.

В другом комментарии она добавила, что ищет "контакта с врагом", чтобы вызволить собратьев, а не предавать Украину.

В еще одном комментарии она заявила, что посещала зону АТО первые три месяца после своего освобождения.

"Я бывала в зоне АТО еще в первые три месяца после своего возвращения. Сейчас пока туда не езжу. Я не должна перед кем-то отчитываются за те поступки, которые делаю как человек, только как политик", – написала она.

Как сообщалось, 12 октября Савченко заявила, что держит связь с людьми с оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, Савченко сообщила, что посещала оккупированные боевиками территории

Об этих поездках она дала показания в СБУ.

Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Однако Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.

Олег Шанковский, УП

Темы: Савченко АТО
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