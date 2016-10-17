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Савченко дала свідчення про поїздку в окупований Донбас

Понеділок, 17 жовтня 2016, 20:58

Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко повідомила, що в понеділок дала свідчення СБУ щодо своєї поїздки на окуповану територію Донбасу.

Про це вона сказала ефірі телеканалу "112.Украіна" в понеділок.

"Сьогодні я була в СБУ, дала всі свідчення. Тому особливо ті депутати, яких це дуже цікавить, можуть поцікавитися у СБУ. Свідчення я надала", - заявила Савченко.

Вона також повідомила, що після ефіру одразу повертається на допит в СБУ, який, за її словами, "триває довго".

Як повідомлялося, 12 жовтня Савченко заявила, що тримає зв'язок з людьми з окупованих територій Донбасу.

Крім того, виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи, Савченко повідомила, що відвідувала окуповані бойовиками території.

Інтерфакс-Україна

Теми: Савченко НадіяДонбасСБУ
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