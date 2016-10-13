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Савченко розповіла подробиці своєї поїздки на Донбас

Четвер, 13 жовтня 2016, 13:47

Народний депутат, член ПАРЄ Надія Савченко підтвердила, що зустрічалась з людьми, які брали її в полон, однак заявила, що була не на окупованих територіях, а "в прикордонних ділянках до сірої зони".

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "112 Україна".

При цьому вона відмовилась уточнювати конкретні географічні назви місць, де вона побувала:

"Я вам скажу, що це не був ні Донецьк, ні Луганськ. Це були прикордонні території до сірої зони. Просто маленькі села, де ще залишилися люди", – сказала Савченко.

За словами нардепа, представники ОРДЛО самі зв'язалися з нею.

"Звинувачення, що я намагалась пересікти кордон біля села Красногорівка безпідставні, але я дійсно тримаю зв'язок. Причому вийшли на мене ці люди перші. Це люди з окупованих територій, не одна людина, їх дуже багато. Це навіть ті люди, які тримали мене свого часу в полоні і вони теж на мене вийшли перші. В них залишився мій телефон ще з тих часів, коли вони мене з ним вкрали", – заявила Савченко.

"Люди вийшли на мене самі не дивлячись на те, що вони служать тій армії. Це означає, що в нас є друг в тилу ворога і цим ніколи не можна зневажати…", – зазначила вона

"Мені дуже жаль, що мене в Україні чують "заднім числом". Я говорила, що треба починати діалог півроку тому, як вийшла. А тепер уже треба думати, як воювати. Пізно починати діалог, але я ще сподіваюся на останній шанс", – сказала нардеп.

Як повідомлялося, 12 жовтня у своєму виступі при обговоренні українського питання в сесійній залі ПАРЄ Савченко публічно заявила, що нещодавно "відвідала окуповані території та спілкувалася зі своїми тюремниками".

Раніше журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.

Водночас Савченко у відповідь спростувала його слова та заявила, що давно не була в зоні АТО.

Валентина Романенко, УП

Теми: Савченко НадіяДонбас
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