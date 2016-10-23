Напередодні вбивства "Мотороли" з будинка, де він жив, знімали охорону

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Неділя, 23 жовтня 2016, 06:09

Ліквідація російського найманця Арсена Павлова ( "Мотороли") була проведена російськими спецслужбами.

Про це пише InformNapalm.

Активісти кіберальянсу українських хакерських груп "КіберХунта", FalconsFlame, RUH8 і Trinity передали в розпорядження InformNapalm архіви з даними, отриманими з гаджетів Арсена Павлова і його дружини Олени Павлової (Коленкіної).

Як докази були представлені дані перехопленого листування по "Вайберу" "Мотороли" і його дружини напередодні вбивства.

Поверховий аналіз інформації вказує, що "Моторола" в останні тижні перед своєю загибеллю був стривожений конфліктом з російськими кураторами. Йому здавалося, що він став зайвим.

З цієї причини він тиждень не жив вдома (хоча тільки 5 жовтня забрав дитину з пологового будинку) - ночував в кабінеті, ймовірно, побоюючись за своє життя.

 

В одному з останніх листувань дружина "Мотороли" згадує, що в їхньому будинку в ніч з 15 на 16 жовтня знімали охорону, після чого їй "стало тривожно". Павлов же проінструктував її, щоб вона не вірила "старшим братам".

"Старшими братами" в середовищі бойовиків прийнято називати російські спецслужби, а саме ФСБ РФ, уточнює InformNapalm.

Як відомо, увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Теми: "ДНР" тероризм
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