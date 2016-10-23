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Накануне убийства "Моторолы" с дома, где он жил, снимали охрану

Воскресенье, 23 октября 2016, 06:09

Ликвидация российского наемника Арсена Павлова ("Моторолы") была проведена российскими спецслужбами.

Об этом пишет Informnapalm.

Активисты киберальянса украинских хакерских групп "КиберХунта", FalconsFlame, RUH8 и Trinity  передали в распоряжение InformNapalm архивы с данными, полученными из гаджетов Арсена Павлова и его супруги Елены Павловой (Коленкиной).

В качестве доказательств были представлены данные перехваченной переписки по "Вайберу" "Моторолы" и его супруги накануне убийства.

Поверхностный анализ информации указывает, что "Моторола" в последние недели перед своей гибелью был встревожен конфликтом с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним.

По этой причине он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, вероятно, опасаясь за свою жизнь.

 

В одной из последних переписок супруга "Моторолы" упоминает, что в их доме в ночь с 15 на 16 октября снимали охрану, после чего ей "стало тревожно". Павлов же проинструктировал ее, чтобы она не верила "старшим братьям".

"Старшими братьями" в среде боевиков принято называть российские спецслужбы, а именно ФСБ РФ, уточняет InformNapalm.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушение на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРтерроризм
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