Накануне убийства "Моторолы" с дома, где он жил, снимали охрану

Ликвидация российского наемника Арсена Павлова ("Моторолы") была проведена российскими спецслужбами.

Об этом пишет Informnapalm.

Активисты киберальянса украинских хакерских групп "КиберХунта", FalconsFlame, RUH8 и Trinity передали в распоряжение InformNapalm архивы с данными, полученными из гаджетов Арсена Павлова и его супруги Елены Павловой (Коленкиной).

В качестве доказательств были представлены данные перехваченной переписки по "Вайберу" "Моторолы" и его супруги накануне убийства.

Поверхностный анализ информации указывает, что "Моторола" в последние недели перед своей гибелью был встревожен конфликтом с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним.

По этой причине он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, вероятно, опасаясь за свою жизнь.

В одной из последних переписок супруга "Моторолы" упоминает, что в их доме в ночь с 15 на 16 октября снимали охрану, после чего ей "стало тревожно". Павлов же проинструктировал ее, чтобы она не верила "старшим братьям".

"Старшими братьями" в среде боевиков принято называть российские спецслужбы, а именно ФСБ РФ, уточняет InformNapalm.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушение на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".