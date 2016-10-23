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Напередодні вбивства "Мотороли" з будинка, де він жив, знімали охорону

Неділя, 23 жовтня 2016, 06:09

Ліквідація російського найманця Арсена Павлова ( "Мотороли") була проведена російськими спецслужбами.

Про це пише InformNapalm.

Активісти кіберальянсу українських хакерських груп "КіберХунта", FalconsFlame, RUH8 і Trinity передали в розпорядження InformNapalm архіви з даними, отриманими з гаджетів Арсена Павлова і його дружини Олени Павлової (Коленкіної).

Як докази були представлені дані перехопленого листування по "Вайберу" "Мотороли" і його дружини напередодні вбивства.

Поверховий аналіз інформації вказує, що "Моторола" в останні тижні перед своєю загибеллю був стривожений конфліктом з російськими кураторами. Йому здавалося, що він став зайвим.

З цієї причини він тиждень не жив вдома (хоча тільки 5 жовтня забрав дитину з пологового будинку) - ночував в кабінеті, ймовірно, побоюючись за своє життя.

 

В одному з останніх листувань дружина "Мотороли" згадує, що в їхньому будинку в ніч з 15 на 16 жовтня знімали охорону, після чого їй "стало тривожно". Павлов же проінструктував її, щоб вона не вірила "старшим братам".

"Старшими братами" в середовищі бойовиків прийнято називати російські спецслужби, а саме ФСБ РФ, уточнює InformNapalm.

Як відомо, увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРтероризм
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