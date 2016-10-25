Генпрокурор відхрещується від скандальних 8 квартир і Загорія

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 15:49

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що ні він, ні хто-небудь з його родичів не володіє будинком із 8 квартирами, бухгалтера дружини не знає, а Загорія бачив давно.

Про це він сказав під час брифінгу.

"Ні я, ні моя дружина, ні члени моєї сім'ї не є власниками будинку, про який ви запитуєте (із 8 квартирами – УП)", - сказав Луценко, відповідаючи на питання журналістів.

Луценко зазначив, що востаннє бачив нардепа Загорія ще до обрання його генпрокурором.

"Я депутата Загорія востаннє бачив на засідання фракції БПП, яка висувала мене в генпрокурори", - сказав Луценко.

Крім того, Луценко запевнив, що не знайомий із бухгалтеркою своєї дружини.

"Зі Світланою Рижук чи Риженко я особисто не знайомий і не можу говорити про її бізнес", - заявив Луценко.

Він розповів, що його дружина третій день моя дружина цілодобово заповнює декларацію, а сам він цілий ранок рахував книги зі своєї власності. 

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка.

Поки що декларація Гліба Загорія ще не опублікована. Він повинен до 27 жовтня, тобто у 10-денний термін, подати повідомлення про суттєву зміну в майновому стані.

Загорій входить до десятки найбагатших депутатів Ради зі статками 39 662 072 грн.

За інформацією УП, Загорій фігурував у справі про замах на вбивство своєї конкурентки – гендиректора компанії "Фармак" Філі Жебровської в 2009 році.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Луценко Лещенко
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