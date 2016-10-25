Генпрокурор открещивается от скандальных 8 квартир и Загория

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что ни он, ни кто-либо из его родственников не владеет домом с 8 квартирами, бухгалтера жены он не знает, а Загория видел давно.

Об этом он сказал во время брифинга.

"Ни я, ни моя супруга, ни члены моей семьи не являются владельцами дома, о котором вы спрашиваете (с 8 квартирами – УП)", - сказал Луценко, отвечая на вопрос журналистов.

Луценко отметил, что последний раз видел нардепа Загория еще до избрания его генпрокурором.

"Я депутата Загория видел в последний раз на заседание фракции БПП, которая выдвигала меня в генпрокуроры", - сказал Луценко.

Кроме того, Луценко заверил, что не знаком с бухгалтером своей жены. "Со Светланой Рыжук ли Рыженко я лично не знаком и не могу говорить о ее бизнесе", - заявил Луценко.

Он рассказал, что его жена третий день круглосуточно заполняет декларацию, а сам он все утро считал свои книги.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Пока декларация Глеба Загория еще не опубликована. Он должен до 27 октября, то есть в 10-дневный срок, подать уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии.

Загорий входит в десятку самых богатых депутатов Рады с состоянием в 39 662 072 грн.

По информации УП, Загорий фигурировал в деле о покушении на убийство своей конкурентки – гендиректора компании "Фармак" Фили Жебровской в 2009 году.

Татьяна Кусок, УП