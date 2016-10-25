Луценко каже, що його сім'ю годує син

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 16:40

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що добробут його сім’ї забезпечує старший син.

Про це він сказав під час брифінгу.

За словами Луценка, раніше добробут забезпечувала його дружина, а тепер це робить його старший син.

"Після мого арешту Ірина була висунута нардепом, три чверті свого бізнесу продала, і задекларувала, якщо я не помиляюсь, 20 млн гривень по курсу отриманої виручки. Маленьку частину бізнесу передала старшому сину Олександру, який і забезпечує поточне наше життя", - заявив Луценко.

Він зазначив, що абсолютно спокійний до будь-якої перевірки. "Єдине, що прошу – не приписувати мені чуже майно, чужі проблеми і не вигадувати фантазій. Є люди, які вважають, що достатньо когось назвати дурнем, щоб самим стати розумними. Не варто цього робити, тим більше тим, у кого є значки народних депутатів", - сказав він.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка.

Поки що декларація Гліба Загорія ще не опублікована. Він повинен до 27 жовтня, тобто у 10-денний термін, подати повідомлення про суттєву зміну в майновому стані.

Загорій входить до десятки найбагатших депутатів Ради зі статками 39 662 072 грн.

За інформацією УП, Загорій фігурував у справі про замах на вбивство своєї конкурентки – гендиректора компанії "Фармак" Філі Жебровської в 2009 році.

Тетяна Кусок, УП

 

Теми: Луценко
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IP: 82.207.118.---dekster25.10.2016 18:07
Шановний генпрокурор, фантазії це те, що старша жінка, яка скромно живе в старій хатинці в Київській обл має вісім квартир в Києві. А те, про що говорив Шабулін, це всі впевнені, що правда. Але довести важко. Всі ж знають, на кого записано майно суддів, прокурорів, поліції, депутатів, різношерстних чиновників. Але хто ж буде виводити їх на чисту воду - самі себе?
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IP: 91.209.118.---Michael_0525.10.2016 17:35
Пощастило. Якби не син, жебракували?
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.10.2016 17:29
рожевих вибачте
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.10.2016 17:26
archkub:а ви або захисник гільдії любителів розових окулярів, або чиновник? Я можу щось зробити в житті, незважаючи на те що не маю такого талановитого сина та таких палких підтримників як ви!! Аспірантура та університет а також життєва дорога мені на користь пішли не випрошую подачок від нікчемної нашої купки популістів, які називають себе державою , а що ви можете, розкажіть?
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IP: 159.224.186.---vitaliy4925.10.2016 17:22
Трепло...
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