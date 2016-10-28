Луценко жорстко "наїхав" на Лещенка
Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що не має квартири в Ялті.
Про це він сказав після зустрічі із родичами Небесної сотні, відповідаючи на питання журналістів.
При цьому він розкритикував народного депутата Сергія Лещенка, котрий заявив, що у Луценка є квартира в Ялті, записана на бухгалтерку його дружини.
"Мені здається, у Лещенка якийсь критичний період. Я ніколи не приховував, що проживаю у приватному будинку із сім’єю. Я ніколи не приховував статків, вони відображені у попередній декларації. Ніяких змін не відбулося", - сказав він.
"Дарма сподівається Лещенко, що він такими скандалами зупинить перевірку його проблем, які очевидні для будь-якого оглядача", - заявив генеральний прокурор.
Він вкотре запевнив, що декларує все майно.
"Я і моя сім’я не є власниками нічого іншого крім задекларованого минулого і цього року", - сказав Луценко.
Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.
Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.
Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.
У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.
НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.
У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.
Тетяна Кусок, УП
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