Луценко жорстко "наїхав" на Лещенка

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 14:22

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що не має квартири в Ялті.

Про це він сказав після зустрічі із родичами Небесної сотні, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому він розкритикував народного депутата Сергія Лещенка, котрий заявив, що у Луценка є квартира в Ялті, записана на бухгалтерку його дружини.

"Мені здається, у Лещенка якийсь критичний період. Я ніколи не приховував, що проживаю у приватному будинку із сім’єю. Я ніколи не приховував статків, вони відображені у попередній декларації. Ніяких змін не відбулося", - сказав він.

"Дарма сподівається Лещенко, що він такими скандалами зупинить перевірку його проблем, які очевидні для будь-якого оглядача", - заявив генеральний прокурор.

Він вкотре запевнив, що декларує все майно.

"Я і моя сім’я не є власниками нічого іншого крім задекларованого минулого і цього року", - сказав Луценко.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.

У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.

У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.

Тетяна Кусок, УП 

Теми: Луценко Лещенко
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IP: 93.72.70.---dorosh28.10.2016 14:57
Как смеет Лещенко компроментировать будущего президента Украины! Ладно, действующий, настроил магазин-рошенов на каждом углу, если не уйдет любимым, то уйдет небедным, а будущий - всего лишь ком-соцпартийная номенклатурная поросль. Вот к концу года обещал всех преступников майдана пересадить. Хотя майдан уже тогда проиграл, когда не согнал тех, кто на трибуну повылазил.
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IP: 176.119.234.---khvedya28.10.2016 14:50
Что это за бухгалтер такой, что имеет столько всего ?
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IP: 46.219.247.---Лисько Александра28.10.2016 14:44
Светулёк:
УП, вы хоть на палитесь так тупо. Ореол объективности должен быть.
зачем?? вы видели здесь хоть одну публикацию с рассуждением о квартирах Лещенко?? а вы попробуйте оставить здесь комментарий с фамилией главреда))))
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IP: 70.214.66.---Andrey Olenik28.10.2016 14:42
Очередной "ангел-слуга народа"
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IP: 46.149.90.---Светулёк28.10.2016 14:38
УП, вы хоть на палитесь так тупо. Ореол объективности должен быть.
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