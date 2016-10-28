Луценко жорстко "наїхав" на Лещенка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що не має квартири в Ялті.

Про це він сказав після зустрічі із родичами Небесної сотні, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому він розкритикував народного депутата Сергія Лещенка, котрий заявив, що у Луценка є квартира в Ялті, записана на бухгалтерку його дружини.

"Мені здається, у Лещенка якийсь критичний період. Я ніколи не приховував, що проживаю у приватному будинку із сім’єю. Я ніколи не приховував статків, вони відображені у попередній декларації. Ніяких змін не відбулося", - сказав він.

"Дарма сподівається Лещенко, що він такими скандалами зупинить перевірку його проблем, які очевидні для будь-якого оглядача", - заявив генеральний прокурор.

Він вкотре запевнив, що декларує все майно.

"Я і моя сім’я не є власниками нічого іншого крім задекларованого минулого і цього року", - сказав Луценко.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.

У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.

У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.

Тетяна Кусок, УП