ВР змушує голову Миколаївської області порушувати Конституцію

Верховна Рада двічі не змогла знайти голосів, щоб позбавити депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на державну службу.

За проголосували не більше 205 депутатів.

Савченко був призначений 6 жовтня головою Миколаївської облдержадміністрації зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

Комітет рекомендував депутатам визначитись самостійно.

Поєднання депутатських повноважень із будь-якою державною посадою є порушенням Конституції.

Як відомо, після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці.

Журналісти з'ясували, що Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі на цю посаду припустився численних помилок.

Пізніше він "виправився", знявши відео, де продекламував вірш "Мова" Максима Рильського.

Савченко пообіцяв більше не допустити в області "сепаратиських форумів".

Українська правда