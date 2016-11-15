ВР змушує голову Миколаївської області порушувати Конституцію

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Вівторок, 15 листопада 2016, 11:39

Верховна Рада двічі не змогла знайти голосів, щоб позбавити  депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на державну службу.

За проголосували не більше 205 депутатів.

Савченко був призначений 6 жовтня головою Миколаївської облдержадміністрації зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

Комітет рекомендував депутатам визначитись самостійно.

 

Поєднання депутатських повноважень із будь-якою державною посадою є порушенням Конституції.

Як відомо, після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці.

Журналісти з'ясували, що Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі на цю посаду припустився численних помилок.

Пізніше він "виправився", знявши відео, де продекламував вірш "Мова" Максима Рильського. 

Савченко пообіцяв більше не допустити в області "сепаратиських форумів".

Українська правда

Теми: Конституція Верховна Рада БПП Миколаївська область
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IP: 178.92.176.---Шлакоблок15.11.2016 12:12
А самому сложить депутатские полномочия "жаба давит"? Красава. Ждёт, пока его подвинут. Хорошая игра.
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