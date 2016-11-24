Новий рік Єфремов зустрічатиме за ґратами

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Четвер, 24 листопада 2016, 22:05

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради та керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" із місця подій.

Сам Єфремов повідомив, що обурений цим рішенням і вважає його незаконним.

Екс-депутат заявив, що 25 листопада його захист має намір подати апеляційну скаргу на це рішення.

Як відомо, Єфремов відмовився від послуг своїх адвокатів.

Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Під час засідання суду у понеділок Єфремов відмовився назвати Росію окупантом.

Теми: Єфремов
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Коментарі — 3
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.11.2016 22:48
От якщо він з красномордого перетвориться на "бледнолицего" на зоні,так років чере 15,тоді можна буде йому в камері поставити новорічну ялинку.
Я пам'ятаю,як цей бандит вів себе при Януковичу,як барин,плював зверху в низ на людей,журналістів,на опозицію,не чув землі під собою.Але ж Бог не теля,бачить і відтіля. Пожив гарно,попив,поспав,поїздив по Європах,ну пане,прошу до гілляки.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 22:21
За решеткой у него больше шансов еще пожить.
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IP: 188.191.47.---Vасиль24.11.2016 22:09
З "хатою" для святкування Нового року єфремов вже визначився....
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